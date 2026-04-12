Orban concède sa défaite en Hongrie

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Viktor Orban a déclaré
dimanche avoir félicité le chef de l'opposition pour sa victoire
aux élections législatives en Hongrie, un résultat que le
Premier ministre sortant, au pouvoir depuis 16 ans, a qualifié
de clair et douloureux.
(Bureau de Budapest, version française Bertrand Boucey)
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