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Orban concède sa défaite en Hongrie
information fournie par Reuters 12/04/2026 à 21:40

Viktor Orban a déclaré dimanche avoir félicité le chef de l'opposition pour sa victoire aux élections législatives en Hongrie, un résultat que le Premier ministre sortant, au pouvoir depuis 16 ans, a qualifié de clair et douloureux.

(Bureau de Budapest, version française Bertrand Boucey)

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2 commentaires

  • 22:25

    @geocor. C'est surtout pan sur la tête des Hongrois. La Hongrie va être reformatée pour être Van der Layen compatible et s'assurer qu'un incident Orban ne se reproduise pas.

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