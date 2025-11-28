Opération de l'armée israélienne dans le sud de la Syrie, au moins 13 morts

(Actualisé avec bilan, déclaration du ministre syrien des Affaires étrangères, armée israélienne, responsable local)

Au moins 13 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'une opération armée israélienne à Beit Jinn, dans le sud de la Syrie, rapporte l'agence de presse syrienne SANA.

L'armée israélienne a fait état dans un communiqué d'une incursion de "routine" dans cette localité pour interpeller des membres du groupe islamiste Jamaa Islamiya et précisé que six de ses soldats avaient été blessés lors d'échanges de tirs avec les "terroristes".

Selon le bilan établi par les médias syriens, qui citent des sources médicales, l'opération israélienne serait l'une des plus meurtrières dans la région depuis la chute de l'ancien président Bachar al Assad en décembre dernier.

Les forces israéliennes ont pilonné à l'artillerie Beit Jinn à 03h40 (01h40 GMT) avant que des soldats ne pénètrent dans le village où des habitants ont tenté de s'opposer à l'opération, selon SANA. La riposte des forces israéliennes a déclenché de "violents affrontements", ajoute l'agence syrienne.

Tsahal précise dans son communiqué avoir été visée par des tirs de "suspects" appartenant à la Jamaa Islamiya, alliée du mouvement palestinien Hamas. Les militaires, qui ont reçu "un appui aérien", ont riposté par des tirs. Six soldats ont été blessés, dont trois grièvement.

"Plusieurs terroristes ont été éliminés", ajoute le communiqué.

Israël n'autorisera pas "le terrorisme et les éléments terroristes à s'implanter à nos frontières", a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee.

Trois personnes suspectées "d'implications dans des complots terroristes" ont été arrêtées, a-t-il ajouté.

Les "suspects" visés à Beit Jinn menaient des actions militaires, dont la pose d'engins explosifs improvisés, et "projetaient des attaques contre Israël, dont des tirs de roquettes", selon l'armée israélienne.

Le ministère syrien des Affaires étrangères a qualifié l'attaque israélienne de "véritable de crime de guerre", recensant plus de 10 victimes civiles, dont des femmes et des enfants.

Des habitations ont été endommagées et des habitants forcés de quitter leur domicile, précisent les autorités syriennes qui accusent les attaques israéliennes de menacer la stabilité et la sécurité dans la région.

Walid Akasha, responsable local de Beit Jinn, nie toute présence de groupes terroristes dans la région.

"Nous sommes pacifiques, une population civile, des fermiers. Nous avons un droit légitime à nous défendre. Nous n'avons pas attaqué en premier, ils sont venus sur nos terres", a-t-il déclaré.

Israël a multiplié les incursions dans le sud de la Syrie depuis la chute du régime Assad, invoquant notamment l'objectif d'éloigner les combattants syriens de sa frontière. L'armée est intervenue également pour protéger la minorité druze, principalement dans la province méridionale de Soueïda, théâtre d'affrontements sanglants en juillet entre combattants druzes et bédouins sunnites.

Israël a exprimé de vives inquiétudes à propos du nouveau gouvernement syrien mené par le président Ahmed al Charaa, un ancien commandant d'Al Qaïda, et affiché son souhait de démilitariser le sud de la Syrie.

Le président syrien a déclaré en retour que son pays ne représentait en rien une menace.

(Reportage Tala Ramadan, rédigé par Tom Perry ; version française Blandine Hénault et Zhifan Liu, édité par Sophie Louet et Kate Entringer)