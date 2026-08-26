Openda et Tolisso commentent l’attitude de Guendouzi

Lucide. Alors que l’Olympique lyonnais a raté le coche pour se qualifier en Ligue des champions suite à sa défaite face à Fenerbahçe, Loïs Openda a commenté la bagarre générale causée par les conneries de Mattéo Guendouzi au coup de sifflet final : « Je pense que c’était lié à l’euphorie. C’est terminé maintenant, on oublie. […] Ce n’est pas quelque chose que l’on veut voir : nous souhaitons éviter ce genre de situation, car ce n’est pas une bonne image. Mais maintenant, c’est fini. Chacun rentre dans son vestiaire et se concentre sur sa saison. »

« Je ne suis pas Mattéo , complète l’ancien Lensois. J e ne peux donc pas parler de lui. Concernant le joueur, nous le connaissons . »…

SW pour SOFOOT.com