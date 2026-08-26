OL-Fenerbahçe : un doigt d’honneur de Guendouzi et une bagarre générale en fin de match

OL-Fenerbahçe : un doigt d’honneur de Guendouzi et une bagarre générale en fin de match

Vous ne voulez pas un doigt d’abord ? C’est peut-être ce que s’est dit Mattéo Guendouzi, ce mercredi soir au Groupama Stadium, où l’ancien Marseillais a été accueilli par des sifflets et des insultes. Dès l’échauffement, le milieu de terrain de Fenerbahçe a répondu avec un doigt d’honneur adressé au public lyonnais.

Super vénère

Ce qui n’a pas adouci l’ambiance avant une rencontre qui aura été tendue et malheureusement perdue par les Gones (1-2), qui ne verront pas la Ligue des champions cet automne.…

CG pour SOFOOT.com