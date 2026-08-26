Les pires et le meilleurs tirages possibles pour le PSG, Lille et Lens en Ligue des champions
À vos préférences. Le PSG, Lille et Lens seront fixés sur leur sort pour la phase de poule de Ligue des champions ce jeudi, à 18 heures. Tous les regards seront tournés vers Monaco, où seront tirées les boules, alors que les plus impatients pourront multiplier les simulations pour voir à quelle sauce leur club préféré pourrait être mangé.
Un calendrier potentiellement très homogène
La nouvelle mouture en place depuis maintenant deux ans facilite les choses pour le tirage : chaque club affronte deux équipes de chaque chapeau, sans favoritisme. Alors, quel menu pour les quatre représentants de l’Hexagone ? Il y a l’embarras du choix pour les adversaires du pot 1, où les cadors sont de sortie.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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