Les pires et le meilleurs tirages possibles pour le PSG, Lille et Lens en Ligue des champions

Les pires et le meilleurs tirages possibles pour le PSG, Lille et Lens en Ligue des champions

À vos préférences. Le PSG, Lille et Lens seront fixés sur leur sort pour la phase de poule de Ligue des champions ce jeudi, à 18 heures. Tous les regards seront tournés vers Monaco, où seront tirées les boules, alors que les plus impatients pourront multiplier les simulations pour voir à quelle sauce leur club préféré pourrait être mangé.

Un calendrier potentiellement très homogène

La nouvelle mouture en place depuis maintenant deux ans facilite les choses pour le tirage : chaque club affronte deux équipes de chaque chapeau, sans favoritisme. Alors, quel menu pour les quatre représentants de l’Hexagone ? Il y a l’embarras du choix pour les adversaires du pot 1, où les cadors sont de sortie.…

CG pour SOFOOT.com