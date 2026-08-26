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Lyon ne passe pas le barrage Fenerbahçe
information fournie par So Foot 26/08/2026 à 22:55
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Lyon ne passe pas le barrage Fenerbahçe

Lyon ne passe pas le barrage Fenerbahçe

À l'issue d'une soirée d'ivresse européenne bien animée, l'Olympique lyonnais échoue aux portes de la qualification en Ligue des champions face à Fenerbahçe (1-2). Les Gones disputeront donc la Ligue Europa cette saison.

Lyon 1-2 Fenerbahçe

Buts : Fofana (61 e ) pour l’OL // Muriqi (24 e ), Brown (28 e ) pour le Fener

Plus d’infos à suivre…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

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