Lyon ne passe pas le barrage Fenerbahçe

Lyon ne passe pas le barrage Fenerbahçe

À l'issue d'une soirée d'ivresse européenne bien animée, l'Olympique lyonnais échoue aux portes de la qualification en Ligue des champions face à Fenerbahçe (1-2). Les Gones disputeront donc la Ligue Europa cette saison.

Lyon 1-2 Fenerbahçe

Buts : Fofana (61 e ) pour l’OL // Muriqi (24 e ), Brown (28 e ) pour le Fener

Plus d’infos à suivre… …

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com