Lyon ne passe pas le barrage Fenerbahçe
À l'issue d'une soirée d'ivresse européenne bien animée, l'Olympique lyonnais échoue aux portes de la qualification en Ligue des champions face à Fenerbahçe (1-2). Les Gones disputeront donc la Ligue Europa cette saison.
Lyon 1-2 Fenerbahçe
Buts : Fofana (61 e ) pour l’OL // Muriqi (24 e ), Brown (28 e ) pour le Fener
Plus d’infos à suivre… …
Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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