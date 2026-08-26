Les 36 équipes qualifiées pour la Ligue des champions

Les 36 équipes qualifiées pour la Ligue des champions

Le menu est complet. Après les derniers matchs de barrages ce mercredi soir et l’élimination de l’OL, les 36 qualifiés pour la big phase de poules de la Ligue des champions 2026-2027 sont connus. Et ça donne envie d’être au mois de septembre, loin du mercato et des rumeurs incessantes.

Les chapeaux ne servent plus à grand-chose, puisque chaque équipe affronte deux équipes de chacun d’eux, mais le premier pot propose de sacrés clients autour du PSG, double tenant du titre : le Bayern Munich, le Real Madrid, Liverpool, l’Inter, Manchester City, Barcelone et l’Atlético de Madrid. …

CG pour SOFOOT.com