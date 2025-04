Opa Sangante : « Là, ce ne sera pas le supporter du PSG, mais le capitaine de Dunkerque »

Taulier de l’USL Dunkerque, héros en quarts de finale à Brest, Opa Sangante s’attaque à l’Everest PSG pour tenter de décrocher l’exploit ultime et de voir la finale de la Coupe de France. Scénario qui serait complètement fou pour celui qui vient de si loin, et qui a grandi avec Paris dans le cœur.

Opa, vous allez jouer une demi-finale de Coupe de France face au PSG. Rien qu’en entendant cette phrase, comment réagissez-vous ?

Si on me l’avait dit il y a quelque temps, je ne l’aurais pas cru. C’est le travail qui fait qu’on arrive à avoir ce genre de moments. On a montré tout au long du parcours qu’on n’allait jamais rien lâcher, qu’on était solidaires et qu’on pouvait aussi pratiquer un beau football. On l’a joué à fond du début jusqu’à maintenant, avec le sérieux et la rigueur nécessaires pour passer. On a été récompensés, en ayant joué tous nos matchs à l’extérieur ! (Béthune, Aubervilliers, Auxerre, Haguenau, Lille et Brest au tableau de chasse, NDLR.) C’est l’abnégation de cette équipe et la force du collectif qui ont fait la différence. Là, on arrive en demi-finales contre le Paris Saint-Germain. On aurait préféré les affronter en finale. Mais c’est déjà quelque chose d’exceptionnel. On va profiter au maximum, et rentrer sur le terrain pour gagner.…

Propos recueillis par Timothé Crépin pour SOFOOT.com