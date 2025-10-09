 Aller au contenu principal
Onze mois après son accident, Michail Antonio s’entraîne avec un club de Premier League
information fournie par So Foot 09/10/2025 à 16:52

En voisin.

Onze mois après son terrible accident de voiture, l’ancien attaquant de West Ham, Michail Antonio, a repris l’entraînement avec Brentford. Selon The Sun , le Jamaïcain qui réside désormais à proximité du centre d’entraînement des Bees , a eu l’opportunité de s’entraîner aux côtés des joueurs du club.…

KM pour SOFOOT.com

Sport
