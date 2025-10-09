Onze mois après son accident, Michail Antonio s’entraîne avec un club de Premier League
En voisin.
Onze mois après son terrible accident de voiture, l’ancien attaquant de West Ham, Michail Antonio, a repris l’entraînement avec Brentford. Selon The Sun , le Jamaïcain qui réside désormais à proximité du centre d’entraînement des Bees , a eu l’opportunité de s’entraîner aux côtés des joueurs du club.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer