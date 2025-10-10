One, Two, Three ! Vivra l’Algérie

L’Algérie a décroché son billet pour la Coupe du monde 2026, douze ans après sa dernière participation. Une qualification synonyme de renaissance, pour une sélection malade depuis bien trop longtemps.

« Maintenant, le peuple exige la Coupe d’Afrique ! » À peine retenti, le coup de sifflet final de monsieur Godfrey Phillip Nkhakanaga a laissé place au message des supporters algériens massés dans le stade Miloud Hadefi d’Oran. Galvanisée par la victoire face à la Somalie (0-3) et la qualification de ses Verts, la foule s’est en effet empressée d’émettre ses nouvelles doléances à des joueurs hilares au moment de saluer les tribunes. Cette exigence témoigne en réalité d’un bonheur retrouvé pour l’Algérie entière, qualifiée pour la plus grande scène mondiale, douze ans après sa dernière apparition, au Brésil. Le symbole, aussi, d’une sortie de tunnel que l’on pensait inaccessible il y a encore un an.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com