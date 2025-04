On vous prédit la suite et fin de la Ligue des champions

Plus besoin de vous triturer les méninges ou de faire des plans sur la comète : on vous spoile la fin de cette Ligue des champions 2024-2025, sauce catalane.

Fin de partie à Madrid

Non, le Real Madrid ne peut pas gagner la Ligue des champions chaque saison. Après dix ans de règne à quasiment prendre un trophée sur deux, les Madrilènes sont en effet tombés sur l’os londonien Arsenal. Les coups de lame de Declan Rice auront suffi à tacher de rouge sang la blancheur madrilène, incapable de se révolter. La Maison-Blanche bâtie par Carlo Ancelotti s’est ainsi écroulée en perdant son mur porteur Toni Kroos, et doit désormais attendre que sa jeune garde retrouve un peu d’allant. Certains diront que Kylian Mbappé a amené avec lui un peu de sa poisse parisienne, d’autres y verront la fondation d’un nouveau projet, qui permettra au Real Madrid de régner à nouveau sur l’Europe d’ici l’année prochaine. En attendant, Arsenal se pavane et attend déjà de croiser la route de ce PSG qu’on aimerait enfin voir gagner en demies (dans un autre format que celui du Final Four 2020). Ou pas.

