On vous explique pourquoi Qarabağ va faire top 8 en Ligue des champions

Avec deux victoires en autant de journées de Ligue des champions, le club azerbaïdjanais commence parfaitement sa campagne européenne, et se place tranquillement à la hauteur du PSG, du Real Madrid ou encore du Bayern Munich, avec 6 points sur 6. Au-delà du classement, Qarabağ a de multiples raisons de croire que la belle aventure peut durer.

→ Un menu qui peut ouvrir l’appétit

Les hommes de Gurban Gurbanov ont profité de la journée pour démonter un poncif : non, ce ne sera pas seulement une tannée de les jouer chez eux, à l’autre bout de notre monde. Un succès fou et inattendu sur la pelouse de Benfica a suffi pour montrer que cette équipe serait un poil à gratter à domicile comme à l’extérieur. Leur prochain match ? Un déplacement à Bilbao, qui traverse une mauvaise période (5 défaites et 1 nul sur les six derniers matchs), avant de se frotter à Chelsea et Naples, où il ne serait pas inimaginable de les voir gratter un petit point. Surtout, Qarabağ va aussi accueillir l’Ajax qui vient d’en prendre une bonne contre l’OM (4-0) et l’Eintracht Francfort incapable de faire un clean-sheet pour s’offrir le droit de finir en beauté et sans pression à Anfield. Une finale pour le top 8, assurément.

→ Le porte-bonheur Zoubir

Dans toute grande équipe, il y a un grand joueur. Et Abdellah Zoubir, 33 ans, est de cette trempe là, au niveau des Mohamed Salah, Kylian Mbappé ou Harry Kane. Oui, oui, on ne blague pas : en marquant contre Copenhague ce mercredi, il fait partie de ce cercle très fermé de joueurs à avoir marqué au moins une fois en tour principal d’une Coupe d’Europe lors de chacune des huit dernières saisons. Ce n’est même pas un rêve éveillé pour l’ancien du RC Lens, c’est une réalité.…

Par Cyprien du Brusle pour SOFOOT.com