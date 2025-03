« On va te donner de l’argent sous la table », l’étonnante révélation de cet ancien joueur espagnol sur le Barça

Le Barça aurait-il voulu soudoyer un petit jeune de 20 ans ?

C’est en tous cas ce que déclare l’ancien international espagnol Antonio Guayre . Au micro de la chaîne Youtube Curios@s, l’homme aujourd’hui âgé de 44 ans est revenu sur l’approche du FC Barcelone au début des années 2000, alors qu’il évoluait avec Las Palmas. « J’ai pris l’avion et je suis allé à Barcelone sans que personne ne le sache, seulement mon agent , confie l’ancien ailier. Je suis allé manger avec Carles Rexach, qui était le directeur sportif, et il m’a dit : « On va te donner de l’argent sous la table, tu viens d’une famille modeste » . Ils m’ont dit de rester à Las Palmas pour m’entraîner et « on te donnera de l’argent sous la table » » , répète-t-il, se souvenant d’être dans un état de « panique » .…

QT pour SOFOOT.com