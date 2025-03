« On va passer au prochain tour » : Achraf Hakimi affiche sa confiance pour le retour à Anfield

Touchés mais pas coulés.

C’est sans doute ce qui résume l’état d’esprit parisien après la sévère défaite concédée face à Liverpool en huitièmes aller de C1. Après Vitinha, qui a affiché sa confiance pour le retour dès la fin du match, c’est au tour du latéral droit Achraf Hakimi de montrer tout son optimisme pour un dur match retour qui s’annonce du côté d’Anfield. « J’ai vu de l’envie et de la personnalité, on a dominé tout le match et je ne pense pas que ça va se passer comme ça sur deux matches. Avec la même dynamique qu’aujourd’hui, on va passer au prochain tour » , estime l’international marocain en zone mixte.…

TJ pour SOFOOT.com