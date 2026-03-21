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Cyclisme: un Pogacar épique remporte son premier Milan-Sanremo malgré une chute
information fournie par AFP 21/03/2026 à 17:08

Tadej Pogacar le 21 mars 2026 à Sanremo ( AFP / Marco BERTORELLO )

Tadej Pogacar le 21 mars 2026 à Sanremo ( AFP / Marco BERTORELLO )

Tadej Pogacar a remporté samedi son premier Milan-Sanremo, la classique derrière laquelle il courait depuis des années, en battant Tom Pidcock dans un sprint à deux, malgré une chute à 32 km de l'arrivée.

Vainqueur au bout du suspense après une course épique, le Slovène de 27 ans compte désormais quatre des cinq Monuments à son palmarès. Des grandes classiques du calendrier, seul Paris-Roubaix manque encore à sa collection.

Le Belge Wout Van Aert complète le podium, alors que Mathieu van der Poel, vainqueur sortant, a été lâché par Pogacar et Pidcock dans le Poggio.

Pogacar est tombé à 32 km de l'arrivée, alors que les coureurs se menaient la guerre pour arriver placés au pied de la Cipressa. Dans un virage à gauche, il est allé au sol avec plusieurs autres grands noms, Wout Van Aert, Matteo Jorgenson ou Biniam Girmay, alors que Van der Poel a également été retardé dans la chute.

Piqué au vif, le cuissard déchiré sur le flanc gauche, il est revenu comme une furie sur le peloton pour s'installer en tête de la course seulement six kilomètres plus loin, dans la Cipressa, dont il battra le record de l'ascension.

Après des relais de ses coéquipiers Brandon McNulty et Isaac del Toro, le quadruple vainqueur du Tour de France est passé rapidement à l'attaque, à 24 kilomètres de l'arrivée.

Comme l'année dernière, deux hommes seulement ont réussi à suivre: Van der Poel évidemment et Tom Pidcock, endossant le rôle de troisième homme occupé par Filippo Ganna en 2025.

Le trio a gardé quelques secondes d'avance sur le peloton jusqu'au pied du Poggio, la dernière difficulté du jour.

Pogacar est reparti à l'attaque et cette fois Van der Poel a lâché, à neuf kilomètres du but.

Pidcock a lui réussi à s'accrocher, parfois au bord de la rupture.

Les deux hommes ont fait la descente ensemble et ont réussi à maintenir un écart de quelques secondes dans les deux derniers kilomètres plats menant vers l'arrivée Via Roma où Pogacar a battu Pidcock d'une demi-roue au sprint.

"Quand je suis tombé j'ai pensé que tout était fini, mais heureusement j'ai pu remonter rapidement sur le vélo et sans trop de dommages", a-t-il dit.

Avec onze victoires au total dans les Monuments, le double champion du monde rejoint le Belge Roger de Vlaeminck à la deuxième place du classement de tous les temps et se rapproche un peu plus du record d'Eddy Merckx (19) avant ses deux prochains grands rendez-vous, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix en avril.

Sport
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