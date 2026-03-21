Le Bayern Munich toujours sans pitié

Bayern Munich 4-0 Union Berlin

Buts : Olise (43 e ), Gnabry (45 e +2 et 67 e ) et Kane (49 e )

Et un, et deux, et trois, et quatre zéro ! Quarante minutes pour se roder puis un festival : tenu en échec dans un match dingue à Leverkusen la semaine passée, le Bayern Munich a remis la marche avant en Bundesliga . Sans pitié, les Bavarois ont éparpillé l’Union Berlin aux quatre coins de l’Allianz Arena (4-0). Si Lennart Karl trouve le poteau en début de match, c’est Michael Olise qui se charge de lancer le récital d’une magnifique frappe enroulée depuis la droite de la surface (1-0, 43 e ) . Le mal est fait pour les visiteurs, qui craquent une deuxième fois juste avant la pause : Frederik Rönnow manque sa sortie et Serge Gnabry peut en profiter au second poteau (2-0, 45 e +2) .…

TB pour SOFOOT.com