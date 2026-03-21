Le but rêvé de tout joueur amateur inscrit en D1 croate
Le but d’une vie amateure… inscrit en pro ! Voilà une réalisation plus qu’insolite qu’on ne pensait possible qu’au Vrai Foot Day ou au moins en cinquième ou sixième division où les taupes garnissent les terrains et les mottes de terre accompagnent les frappes rasantes. Oui, mais voilà, c’est arrivé en première division Croate , à l’occasion d’un match entre l’Istra 1961 et Varazdin à 10 minutes du terme de la rencontre et alors que le score n’était encore que de 1-1.
Un but très terre à terre …
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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