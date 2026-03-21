Le Japon s'offre sa troisième Coupe d'Asie
Le dicton a été respecté. Le Japon a fait parler sa suprématie continentale lors de la finale de la Coupe d’Asie des Nations face au pays hôte . Après s’être hissées en finale avec six victoires en six rencontres dans la compétition, les protégées de Nils Nielsen n’ont fait qu’une bouchée des Australiennes, pourtant à domicile, grâce à la frappe lointaine de Maika Hamano, bien connue des suiveurs de la WSL puisqu’elle évolue à Tottenham depuis cet hiver où elle a été prêtée par Chelsea (1-0, 17 e ) .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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