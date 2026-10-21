« On se reverra » : la presse catalane entre admiration et désir de revanche après PSG-Barça

« On se reverra » : la presse catalane entre admiration et désir de revanche après PSG-Barça

L’Espagne a rendu les armes… ou presque. Après le récital offensif du PSG face au FC Barcelone ce mardi soir (4-2), l a presse ibérique s’est montrée particulièrement dithyrambique à l’égard des doubles champions d’Europe .

Loin de se montrer mauvais perdant, le média catalan Mundo Deportivo résume dans son titre : « Le Barça a été lourdement battu par le champion dans un match fou. » Un constat partagé par les autres médias du pays, AS parlant de l’omnipotence de ce PSG et de sa capacité à « être resté aux commandes » .…

MB pour SOFOOT.com