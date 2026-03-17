On sait qui l'Argentine affrontera à la place de l'Espagne

On sait qui l'Argentine affrontera à la place de l'Espagne

L’Argentine a trouvé chaussure à son pied. Les champions du monde argentins n’affronteront donc pas les champions d’Europe espagnols le 27 mars prochain à Doha (Qatar) pour la Finalissima, dont l’annulation a été officialisée dimanche, mais ils joueront tout de même un match amical durant cette trêve.

Le stade pas encore connu

Et l’heureux élu est le Guatemala , 94e nation au classement FIFA, comme l’a dévoilé l’Albiceleste dans un communiqué publié ce mardi sur les réseaux sociaux. « L’équipe de Lionel Scaloni se réunira en Argentine pour une semaine de stage intensif et un match amical contre le pays le mardi 31 mars » , peut-on lire sur le site de l’AFA.…

LL pour SOFOOT.com