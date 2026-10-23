On sait quand Ronaldinho va jouer en Serie C

Phénomène Ravenne. Il n’y aura pas que France-Turquie et Espagne-Angleterre le 15 novembre . Il y aura aussi… Ravenne-Forli. C’est ce que diront les hipsters, et tous les fans absolus de Ronaldinho. Le club de Ravenne, actuel deuxième de Serie C , a annoncé que le Ballon d’or 2005 fera son grand retour sur les pelouses à cette date. « La magie n’a jamais disparu. Il est temps de la ramener sur le terrain » , annonce le club dans une vidéo compilant des gestes techniques de Ronaldinho et des images du quadra sous ses nouvelles couleurs – toujours avec le numéro 10 . L’adversaire sera modeste puisque Forli est 14 e du classement.

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QB pour SOFOOT.com