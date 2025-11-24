On sait déjà qui marquera mercredi contre le PSG

La malédiction ? Quelle malédiction ?

Prêté par le PSG à Tottenham cet été, Randal Kolo Muani pourra affronter son ancien club ce mercredi au Parc des Princes en Ligue des champions . L’attaquant international français n’a aucune clause l’empêchant de jouer contre Paris , contrairement à certaines pratiques en Angleterre. L’UEFA, elle, interdit ce type de clause dans ses compétitions. Résultat : si Thomas Frank le décide, Kolo Muani pourra affronter son club contractuel, comme l’avait fait Marco Asensio l’an dernier avec Aston Villa, lui aussi prêté par le club de la capitale.…

SF pour SOFOOT.com