« On s'est vus trop beaux » estime Dembélé

Aussi performant sur qu’en dehors des terrains.

Le PSG s’est fait peur à Birmingham mais verra les demi-finales de Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive. Ousmane Dembélé a réagi à la difficile deuxième période de son équipe. Au micro du diffuseur Canal + , le passeur décisif sur le deuxième but des Parisiens a pointé l’excès de confiance de son équipe : « Bah on s’est crus trop beaux. À 2-1 [jusqu’à la 55ème minute] , on a cru qu’on était déjà qualifiés, que c’était fini. » …

