« On ronronnait en 1e mi-temps, » admet Rabiot

Le Duc a réussi son retour au Parc.

Deuxième buteur de l’équipe de France ce soir, Adrien Rabiot, à TF1, a raconté la victoire de l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan (3-0). « Quand on rencontre des équipes come ca, en 5-4-1, c’est toujours compliqué, a-t-il admis. On ronronnait en première mi-temps, on a eu du mal à percuter. En deuxième, c’était mieux. Dans ces matchs-là, il faut savoir être patients. On savait qu’on allait trouver la faille. Ce soir, le travail est fait et les trois points sont là. » Adrien Rabiot a scoré son septième but avec les Bleus, encore une fois de la tête.…

UL pour SOFOOT.com