On (re)fait le point sur les dates du mercato

Encore un beau bazar…

Comme chaque année, le mercato scotche des millions de fans de football sur leurs smartphones, prêt à tout pour dégoter la moindre rumeur de transfert ou le « Here we go » tant attendu du journaliste italien Fabrizio Romano. L’an passé, le mercato s’était ouvert le 10 juin en Ligue 1, pour se fermer le 30 août, alors que l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne étaient restés sur une période de deux mois (1 er juillet – 30 août). Cette année, tout a été remanié . La cause ? La Coupe du monde des clubs, tant attendue par les supporters.…

RFP pour SOFOOT.com