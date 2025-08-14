Javier Pastore sera de la partie pour Nantes-PSG
Bonne année 2012 !
Guillaume Hoarau et Javier Pastore seront sur le terrain de la Beaujoire dimanche. Non, non, vous ne rêvez pas et il ne s’agit pas d’une hallucination collective. Les deux anciens Parisiens seront tous les deux consultants pour Ligue 1+ lors de la rencontre entre Nantes et le Paris Saint-Germain, diffusée en clair sur la plateforme.…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
