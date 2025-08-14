 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Javier Pastore sera de la partie pour Nantes-PSG
14/08/2025 à 18:17

Bonne année 2012 !

Guillaume Hoarau et Javier Pastore seront sur le terrain de la Beaujoire dimanche. Non, non, vous ne rêvez pas et il ne s’agit pas d’une hallucination collective. Les deux anciens Parisiens seront tous les deux consultants pour Ligue 1+ lors de la rencontre entre Nantes et le Paris Saint-Germain, diffusée en clair sur la plateforme.…

RFP pour SOFOOT.com

  • Federico Redondo, fils de Fernando, signe à Elche
    Federico Redondo, fils de Fernando, signe à Elche
    information fournie par So Foot 14.08.2025 20:30 

    Tout est plus simple pour les nepo babies. À 22 ans, Federico Redondo va découvrir le football européen. L’international Espoirs argentin a déjà écumé les terrains de son pays, sous le maillot d’Argentinos Juniors, club formateur de son papa, Fernando. Depuis février ... Lire la suite

  • Jadon Sancho courtisé en Serie A
    Jadon Sancho courtisé en Serie A
    information fournie par So Foot 14.08.2025 20:05 

    À voir si Jadon se sent chaud. S’il souhaite à tout prix retourner au Borussia Dortmund, Jadon Sancho est courtisé par de nombreuses écuries européennes. Le dernier club à avoir tenté sa chance pour s’attirer les services de l’international anglais ne serait autre ... Lire la suite

  • Nemanja Matić et l'OL, c'est fini
    Nemanja Matić et l'OL, c'est fini
    information fournie par So Foot 14.08.2025 18:24 

    Les arc-en-ciel vont pleurer son départ. Il était le papa de tout un vestiaire, le voilà désormais libre et sans projet. Nemanja Matić n’est désormais plus un joueur de l’Olympique lyonnais . Le club a annoncé dans un communiqué mettre fin « à leur collaboration ... Lire la suite

  • Direction la retraite pour Erik Lamela ?
    Direction la retraite pour Erik Lamela ?
    information fournie par So Foot 14.08.2025 18:10 

    Une jolie fin de carrière dans l’anonymat. On pourra tout dire sur Erik Lamela. Que sa carrière n’a été composée que d’innombrables regrets, tellement le garçon avait du ballon et l’a montré à plusieurs reprises. Son coup du foulard qui lui avait permis de remporter ... Lire la suite

