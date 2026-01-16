L’AS Roma signe un attaquant de Premier League
Le club de la Louve montre les crocs. Dans la lutte pour la course au titre en Serie A, l’AS Roma a officialisé ce vendredi l’arrivée d’un nouveau renfort offensif en la personne de Donyell Malen . L’attaquant néerlandais débarque en prêt en provenance d’Aston Villa jusqu’à la fin de la saison. Selon Fabrizio Romano, il s’agit d’un prêt payant de 2 millions de livres comportant une option d’achat obligatoire fixée à 25 millions de livres .
✍️ Donyell Malen è un nuovo calciatore giallorosso! 🐺 📄 https://t.co/pSKnxvPbTr#ASRoma pic.twitter.com/CnlBCCta8M…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
