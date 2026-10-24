On n'arrête plus l'Atlético !
Atlético 1-0 La Corogne
But : Alvarez (48 e )
Plus d’informations à venir… …
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
On n'arrête plus l'Atlético !
But : Alvarez (48 e )
Plus d’informations à venir… …
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
La garde à vue de l'auteur de l'attaque raciste vendredi dans les Yvelines qui a fait un mort et cinq blessés a été suspendue pour raisons psychiatriques, une source proche de l'enquête indiquant qu'il est sous traitement pour schizophrénie. "A l'issue d'un examen ... Lire la suite
Plus d’infos à suivre… Liverpool 2-0 Brighton Buts : Groß (17 e CSC) et Isak (21 e ) … TB pour SOFOOT.com
Monaco 1-1 Lille Buts : Diop (74 e ) pour les Monégasques // Mbappé (24 e ) pour les Dogues Expulsion : Nianzou (66 e ) côté Lille … LB pour SOFOOT.com
"Le Dakar 2027 aura bien lieu", mais "pas en Arabie Saoudite" : le plus célèbre rallye-raid du monde est devenu le dernier événement sportif en date à être annulé en raison du contexte géopolitique et l'intensification des attaques des combattants houthis du Yémen ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer