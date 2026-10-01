« On n’abandonne jamais l’équipe » : La revue de presse d'un Portugal amer

Le Portugal s’est endormi orphelin de son capitaine Cristiano Ronaldo , ce dernier ayant préféré fuir en jet-privé plutôt que de rester dans une équipe en train de se construire sans lui. Alors, ce jeudi matin, le pays s’est réveillé sous le choc et la colère de s’être fait larguer par celui qui était autrefois le gentleman parfait. O Jogo titre ce matin « Cristiano tourne le dos à la sélection » . Alcides Freire, directeur adjoint du quotidien, écrit : « Ce qui s’est passé au Danemark, sous les yeux du monde entier, est la conséquence d’une relation qui s’est inversée et qui a même conduit l’une des entreprises de Ronaldo à signer un partenariat stratégique avec la FPF. […] La présence de Cristiano Ronaldo en équipe nationale est devenue un véritable feuilleton . Un de ceux qui font la une » .

Car oui, c’est bien un feuilleton qui s’est tenu ce mercredi soir. Même les plus grands scénaristes n’auraient pas imaginé l’image d’un Ronaldo foutant le camp alors même que l’entraînement allait débuter, ni même celle d’un avion suivi par des milliers de personnes, toutes à l’affût du prochain épisode. Pour A Bola , autre journal sportif du pays, il s’agit d’un « triste adieu » . Bien que personne n’ait confirmé quelconque retraite internationale, voir Ronaldo reporter la maillot de la Seleção relève d’un rêve lointain . « Un des épisodes les plus tristes et regrettables de l’histoire de la sélection nationale » , constate Liliana Pitacho.…

LP pour SOFOOT.com