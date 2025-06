« On joue la montée, uniquement la montée », Gérard Lopez dévoile ses ambitions pour les Girondins

La Ligue 1 en 2030, vraiment ?

En ce lendemain de passage devant la DNCG, qui n’a prononcé qu’un encadrement de la masse salariale à l’encontre de Bordeaux, Gérard Lopez a donné un entretien à Sud-Ouest , revenant notamment sur les ambitions du club. Celui qui concourt dans la catégorie du meilleur fossoyeur avec John Textor n’a pas lésiné sur les objectifs des Girondins. « On vise une montée tous les deux ans, a lâché Gérard Lopez. O n a compris comment fonctionne la N2. On ne pourra plus se cacher, on joue la montée, uniquement la montée. » …

RFP pour SOFOOT.com