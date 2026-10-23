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On fait le point sur le bazar des reports pour la 8e journée de Ligue 1
information fournie par So Foot 23/10/2026 à 08:33

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On fait le point sur le bazar des reports pour la 8e journée de Ligue 1

On fait le point sur le bazar des reports pour la 8e journée de Ligue 1

Une Ligue 1 sens dessus dessous. La tempête Austen peut souffler très fort sur une partie de l’Hexagone, elle devrait rapidement éclipsée par les nouvelles manifestations prévues ce week-end un peu partout en France , du moins où il est encore autorisé de manifester. La mobilisation de nombreuses forces de l’ordre et la crainte de débordements chamboulent en tout cas la 8 e journée du championnat.

Sauf si les vents rendent sa tenue impossible, Brest-Nice devrait bien avoir lieu ce vendredi soir en ouverture, mais la suite reste incertaine. Initialement prévu le samedi après-midi, Toulouse-Troyes a été décalé au dimanche à 17h15 , dans le multiplex et après un Monaco-Lille qui devrait également avoir lieu sans trop de problème en Principauté.…

CG pour SOFOOT.com

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