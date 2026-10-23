Jeux : peux-tu faire mieux que les journalistes de la rédaction de So Foot ?
Entre deux articles, nos journalistes se défient sur des jeux autour de la culture foot et des maillots. Avec plus ou moins de succès, hein...
Le classique : devine le joueur avec trois maillotsPost Instagram Voir sur instagram.com Post Instagram Voir sur instagram.com Post Instagram Voir sur instagram.com
Devine le maillot à partir d’un zoom sur un détailPost Instagram Voir sur instagram.com
Combien de joueurs chauves peux-tu citer ?Post Instagram Voir sur instagram.com
On raconte plein de choses intéressantes sur les maillots sur le compte Instagram de Dégaine (by So Foot), n’hésite pas à nous suivre, à commenter, à critiquer et à nous soutenir !Post Instagram Voir sur instagram.com…
PM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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