L'AFC au soutien de Gianni Infantino

Qui aurait pu prédire. Un temps opposé à la gestion d’Infantino sur le projet finalement avorté d’ouverture de la Coupe du monde à des capitaux privés, le Cheikh Salman ben Ebrahim al-Khalifa , président de la confédération asiatique de football (AFC), a apporté son soutien au président sortant de la FIFA pour les prochaines élections .

Un conflit oublié

« Nous réaffirmons notre engagement total à vous soutenir vous et votre leadership alors que vous briguez un nouveau mandat de président de la FIFA » , a ainsi annoncé le président de l’AFC au terme d’une réunion de l’instance à Tokyo où se trouvait Infantino. Il a également été question du désaccord passé sur l’ouverture des compétitions de la FIFA à des capitaux privés puisque l’AFC avait rejoint l’UEFA et la CONCACAF dans la fronde contre l’instance du football mondial : « Gianni, oui, nous avons eu des désaccords par le passé. Mais nous devons avancer. Le football est plus fort lorsque nous travaillons ensemble ». La décision avait finalement été abandonné début août.…

LB pour SOFOOT.com