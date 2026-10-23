Aurélien Tchouaméni revient sur la débâcle face à l'Espagne en Coupe du Monde.

Réaliste. Dans le dernier épisode de son émission The Bridge , l’international français Aurélien Tchouaméni est revenu sur la désillusion de l’équipe de France en demi-finale face à l’Espagne. « Ce qui était dur, c’est qu’on est tombé de haut, car on a tellement performé jusqu’aux demies, que quand on perd, on s’est dit que notre rêve était terminé » .

L’ancien de Monaco l’admet, l’Espagne était trop au-dessus des Français : « Si tu regardes bien, ils nous ont dominés comme à l’Euro 2024. T’as l’impression que t’es là, mais ils te montrent qu’ils ont leur plan de jeu clair… Tu crois être à côté, mais si tu regardes, ils nous ont surclassés. » …

AP pour SOFOOT.com