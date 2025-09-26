On explique à Pep Guardiola comment bien garer son bus

Pour la première fois de sa carrière d’entraîneur, Pep Guardiola a décidé de jouer très bas à l’Emirates Stadium face à Arsenal dimanche dernier. Pas vraiment la meilleure inspiration de l’Espagnol, qui va devoir encore progresser dans sa technique pour bien garer le bus.

À quelques secondes près, le plan aurait été parfait. Cela s’est joué à une ouverture par-dessus la ligne défensive d’Eberechi Eze dans la course de Gabriel Martinelli, auteur de l’égalisation dans les derniers instants d’une partie qui a vu Manchester City jouer contre-nature. Un bloc extrêmement bas, un but précoce d’Erling Haaland, quelques transitions offensives et le plus faible taux de possession de la carrière de Pep Guardiola (32,8%) : les Cityzens n’étaient pas venus à Londres pour le spectacle. Problème, ils ont encore (logiquement) quelques progrès à faire pour manier à merveille la tactique du bus solidement garé dans les 30 mètres.

Permis et adaptation

Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden… Les joueurs alignés au cœur du jeu dimanche dans le nord de Londres ne correspondent pourtant pas vraiment aux profils que l’on imagine évoluer ainsi. « Je suis vraiment fier, satisfait… je n’arrive pas à trouver le mot juste. Nous avons retrouvé beaucoup de choses qui nous avaient manqué la saison dernière » , se satisfaisait pourtant l’architecte Guardiola quelques jours plus tard, avant de défier Huddersfield en Coupe de la Ligue.…

