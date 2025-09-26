 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

On explique à Pep Guardiola comment bien garer son bus
information fournie par So Foot 26/09/2025 à 08:16

On explique à Pep Guardiola comment bien garer son bus

On explique à Pep Guardiola comment bien garer son bus

Pour la première fois de sa carrière d’entraîneur, Pep Guardiola a décidé de jouer très bas à l’Emirates Stadium face à Arsenal dimanche dernier. Pas vraiment la meilleure inspiration de l’Espagnol, qui va devoir encore progresser dans sa technique pour bien garer le bus.

À quelques secondes près, le plan aurait été parfait. Cela s’est joué à une ouverture par-dessus la ligne défensive d’Eberechi Eze dans la course de Gabriel Martinelli, auteur de l’égalisation dans les derniers instants d’une partie qui a vu Manchester City jouer contre-nature. Un bloc extrêmement bas, un but précoce d’Erling Haaland, quelques transitions offensives et le plus faible taux de possession de la carrière de Pep Guardiola (32,8%) : les Cityzens n’étaient pas venus à Londres pour le spectacle. Problème, ils ont encore (logiquement) quelques progrès à faire pour manier à merveille la tactique du bus solidement garé dans les 30 mètres.

Permis et adaptation

Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden… Les joueurs alignés au cœur du jeu dimanche dans le nord de Londres ne correspondent pourtant pas vraiment aux profils que l’on imagine évoluer ainsi. « Je suis vraiment fier, satisfait… je n’arrive pas à trouver le mot juste. Nous avons retrouvé beaucoup de choses qui nous avaient manqué la saison dernière » , se satisfaisait pourtant l’architecte Guardiola quelques jours plus tard, avant de défier Huddersfield en Coupe de la Ligue.…

Tous propos recueillis par TB et SF.



* le prénom a été modifié.

Par Tom Binet et Sacha François pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’ancien président du FC Rouen condamné à 10 mois de prison
    L’ancien président du FC Rouen condamné à 10 mois de prison
    information fournie par So Foot 26.09.2025 10:10 

    Méfiance, les condamnations volent bas en ce moment. Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Rouen pour abus de biens sociaux, escroquerie, faux en écriture et présentation de comptes annuels inexacts , l’ancien président du FC Rouen (2022-2024) Charles Marek ... Lire la suite

  • À la Meinau, le jour de grève est arrivé
    À la Meinau, le jour de grève est arrivé
    information fournie par So Foot 26.09.2025 01:11 

    Au moment de recevoir l’OM ce vendredi, le Racing Club de Strasbourg retrouvera une Meinau qui silencieuse, puisque les ultras alsaciens ont annoncé qu'ils resteraient muets jusqu’à nouvel ordre. Un nouvel épisode dans leur conflit avec la direction et son multi-propriétaire ... Lire la suite

  • Barcelone ne lâche pas le Real
    Barcelone ne lâche pas le Real
    information fournie par So Foot 25.09.2025 23:43 

    Real Oviedo 1-3 FC Barcelone Buts : Reina (33 e ) // Garcia (56 e ), Lewandowski (70 e ), Araujo (88 e ) Action, réaction.… QB pour SOFOOT.com

  • Le Pana leader, Lille dans le top 8
    Le Pana leader, Lille dans le top 8
    information fournie par So Foot 25.09.2025 23:32 

    D’un Z qui veut dire Zaroury. Le Panathinaïkos est le premier leader officiel de la Ligue Europa cette saison, et il le doit en grande partie à Anass Zaroury. L’ancien lensois a inscrit un triplé (13 e , 19 e , 68 e ) lors de la large victoire de son équipe sur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank