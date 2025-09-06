 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

On était à Maroc-Niger pour l'inauguration du nouveau stade de Rabat
information fournie par So Foot 06/09/2025 à 16:12

On était à Maroc-Niger pour l'inauguration du nouveau stade de Rabat

On était à Maroc-Niger pour l'inauguration du nouveau stade de Rabat

Le nouveau stade Moulay Abdellah de Rabat, sorti de terre pour héberger la prochaine Coupe d'Afrique des nations et faire entrer le football marocain dans une nouvelle ère, accueillait vendredi son premier match. On y était.

Ils sont parfois effacés ou froissés, trop petits, trop grands, ils débordent sur une épaule, laissent le « 2 » et le « K » se dire bonjour d’un peu trop près. On les voit placardés au dos des maillots rouge carmin de la sélection ou – plus rare – des tuniques « panachés » trouvables dans tous les bons souks du pays. Que ce soit à Casablanca, Tanger, Agadir, Marrakech ou Rabat, les flocages « Hakimi » sont partout, au Maroc. Le changement de dimension du latéral parisien – nommé et ouvertement candidat au Ballon d’or 2025, dont le lauréat sera dévoilé dans deux semaines – observé depuis un an intervient au meilleur des moments pour le pays : dans trois mois, les 24 meilleures sélections d’Afrique y ont rendez-vous pour remettre en jeu le titre continental détenu par la Côte d’Ivoire.

Ce vendredi, les Lions de l’Atlas découvrent le nouveau stade Moulay Abdellah, qu’ils ont l’obligation de vite apprivoiser : l’écrin de 68 500 sièges – à la louche – sera le théâtre du match d’ouverture (21 décembre) mais surtout de la finale (18 janvier) de la CAN, une marche sur laquelle le Maroc n’a plus posé le pied depuis 21 ans et la campagne de 2004, celle marquée par l’explosion du jeune Marouane Chamakh et la défaite contre la Tunisie (2-1), pays hôte cette année-là. Simple : la seule et unique fois que cette équipe a touché le trophée, c’était il y a près de 50 ans.…

Photos : JB et

Par Jérémie Baron avec Rayane Amarsy, à Rabat pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jean-Michel Aulas veut rester à la FFF même s’il est élu maire de Lyon
    Jean-Michel Aulas veut rester à la FFF même s’il est élu maire de Lyon
    information fournie par So Foot 06.09.2025 16:56 

    Et le cumul des mandats, dans tout ça ? Candidat (presque) déclaré à la mairie de Lyon lors des prochaines élections municipales, Jean-Michel Aulas ne souhaite pas pour autant abandonner tout rôle dans le football français . Vice-président de la FFF et patron de ... Lire la suite

  • Auxerre récupère Sékou Mara en prêt… et chambre le RC Lens
    Auxerre récupère Sékou Mara en prêt… et chambre le RC Lens
    information fournie par So Foot 06.09.2025 16:39 

    Voici venue l’heure des jokers. Le mercato a beau avoir fermé ses portes, les clubs peuvent encore s’offrir un dernier joker, à condition que le joueur arrive en provenance de l’Hexagone. Mission réussie pour l’AJ Auxerre, qui a annoncé l’arrivée en prêt de Sékou ... Lire la suite

  • Plusieurs semaines d'absence pour Dembélé et Doué
    Plusieurs semaines d'absence pour Dembélé et Doué
    information fournie par So Foot 06.09.2025 16:18 

    Gros coup de froid dès le mois de septembre sur Paris. Sortis sur blessure lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Ukraine, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont quitté la sélection, forfaits pour la réception de l’Islande. Selon les informations de RMC ... Lire la suite

  • Blessure de Dembélé : à qui la faute ?
    Blessure de Dembélé : à qui la faute ?
    information fournie par So Foot 06.09.2025 16:03 

    Blessé à la cuisse droite contre l’Ukraine ce vendredi soir, Ousmane Dembélé a rechuté physiquement et créé une embrouille entre le staff du Paris Saint-Germain et celui de l’équipe de France. Mais alors, à qui la faute ? À Wroclaw (Pologne), la soirée de vendredi ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank