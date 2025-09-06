On était à Maroc-Niger pour l'inauguration du nouveau stade de Rabat

Le nouveau stade Moulay Abdellah de Rabat, sorti de terre pour héberger la prochaine Coupe d'Afrique des nations et faire entrer le football marocain dans une nouvelle ère, accueillait vendredi son premier match. On y était.

Ils sont parfois effacés ou froissés, trop petits, trop grands, ils débordent sur une épaule, laissent le « 2 » et le « K » se dire bonjour d’un peu trop près. On les voit placardés au dos des maillots rouge carmin de la sélection ou – plus rare – des tuniques « panachés » trouvables dans tous les bons souks du pays. Que ce soit à Casablanca, Tanger, Agadir, Marrakech ou Rabat, les flocages « Hakimi » sont partout, au Maroc. Le changement de dimension du latéral parisien – nommé et ouvertement candidat au Ballon d’or 2025, dont le lauréat sera dévoilé dans deux semaines – observé depuis un an intervient au meilleur des moments pour le pays : dans trois mois, les 24 meilleures sélections d’Afrique y ont rendez-vous pour remettre en jeu le titre continental détenu par la Côte d’Ivoire.

Ce vendredi, les Lions de l’Atlas découvrent le nouveau stade Moulay Abdellah, qu’ils ont l’obligation de vite apprivoiser : l’écrin de 68 500 sièges – à la louche – sera le théâtre du match d’ouverture (21 décembre) mais surtout de la finale (18 janvier) de la CAN, une marche sur laquelle le Maroc n’a plus posé le pied depuis 21 ans et la campagne de 2004, celle marquée par l’explosion du jeune Marouane Chamakh et la défaite contre la Tunisie (2-1), pays hôte cette année-là. Simple : la seule et unique fois que cette équipe a touché le trophée, c’était il y a près de 50 ans.…

Photos : JB et

Par Jérémie Baron avec Rayane Amarsy, à Rabat pour SOFOOT.com