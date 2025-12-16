On était à la fête du FC Montlouis contre les Girondins de Bordeaux

Que se passe-t-il lorsque le club d’une commune d’à peine 12 000 habitants monte pour la toute première fois en National 2 et a le bonheur d’accueillir un monument du football français comme les Girondins de Bordeaux ? Il célèbre l’occasion, comme l’a fait le FC Montlouis ce samedi. Nous étions là pour assister à la fête.

C’est là que tout aurait dû se passer. Le stade Emmanuel-Petit, terrain d’honneur chouchouté toute la semaine en limitant les entraînements pour préserver la pelouse, bordé de sa maigre tribune et secondé par un synthétique où s’éclatent les U12 du club en ce samedi après-midi. Voici l’antre du FC Montlouis, tout juste promu au quatrième échelon national à l’été dernier pour la toute première fois de ses plus de 100 ans d’histoire. Un club bien décidé à continuer de se structurer, en particulier sur le plan des infrastructures.

Mais pour Zakaria Tahri, l’heure est surtout à la concentration à quelques heures d’une rencontre qu’il voudrait comme les autres, mais qui ne l’est pas vraiment. Car si le coach local a donné rendez-vous à son staff au club-house, c’est uniquement pour récupérer un peu de matériel. Avant de filer tous ensemble à bord du mini-van flanqué de l’écusson de l’actuel quatorzième de la poule A de National 2 (un ballon accompagné d’une grappe de raisin pour célébrer l’autre spécialité locale : le vin blanc sec). Pour une fois, ce n’est pas là que cela va se passer, mais à quelques kilomètres de là, au stade de la Vallée du Cher.…

Par Tom Binet, à Montlouis pour SOFOOT.com