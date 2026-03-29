« On est passé à côté de l'enjeu sportif mais on peut remercier les supporters qui se sont déplacés », estime Corinne Diacre

Faux départ. Battues par Montpellier, lanterne rouge du championnat, pour la grande première des Marseillaises au Vélodrome (1-2), Corinne Diacre et ses joueuses ont eu du mal à cacher leur amertume . « À chaud, c’est très compliqué tellement il y a de la déception. Dans ces moments-là, il vaut mieux tourner trois fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Il y a de gros enjeux : l’aspect sportif et organisationnel. On est passé à côté de l’enjeu sportif mais on peut remercier les 35 000 supporters qui se sont déplacés ce soir. On n’a pas trop la tête à faire la fête ce soir. Mais rien n’est encore perdu dans la course au maintien et on va se battre » , a notamment tempéré l’ancienne sélectionneure des Bleues en conférence de presse.

Les mots forts de Tess Laplacette

Un match rendu difficile dès les premières secondes de jeu après le CSC inscrit par Inès Kbida à la suite d’une mésentente avec sa gardienne sur une passe en retrait, ce qui a grandement contrarié le plan de jeu selon Diacre : « L’idée, c’était de jouer notre jeu. Mais on savait que l’enjeu avait pris le pas sur le jeu. Depuis 2 jours on s’entraine au Vélodrome et certaines de mes joueuses, je ne les ai pas reconnues. On n’a pas été à la hauteur de l’enjeu ce soir, que ça soit individuellement ou tactiquement. Je me mets dedans aussi. Je pense que les filles ont tout donné. On a réussi à revenir à 2-1, mais on n’a pas trouvé les solutions nécessaires, malgré les changements de système. On aurait pu jouer une heure ou deux et on n’aurait pas trouvé la clé. À partir du moment où vous n’êtes pas justes techniquement, la pression monte et l’adversaire se fait plus pressant. » …

LB, au Vélodrome pour SOFOOT.com