La blessure de Raphinha ne passe pas du côté du Barça

La blessure de Raphinha ne passe pas du côté du Barça

Un excellent moyen de mieux comprendre ce qu’est le concept juridique de perte de chance. Selon plusieurs médias catalans, la blessure de Raphinha lors du match amical face à la France jeudi 26 mars a particulièrement contrarié le FC Barcelone.

Une indemnité perçue par le club si le joueur est absent pendant 28 jours

Absent pour les cinq prochaines semaines à cause d’une blessure au biceps fémoral, comme l’entité blaugrana l’a annoncé dans un communiqué médical publié ce vendredi, l’ailier brésilien pourrait donc manquer la double confrontation face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions ainsi que plusieurs matchs de championnat. Une tuile pour le Barça qui perd l’un de ses meilleurs éléments alors que début le sprint final en C1 comme en Liga.…

LB pour SOFOOT.com