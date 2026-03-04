La blessure de Rodrygo ouvre-t-elle la porte au retour de Neymar ?

Ça se voit comme le Ney au milieu de la figure. Après la rupture du ligament croisé de Rodrygo lundi lors du match contre Getafe CF, ce ne sont pas seulement les Madrilènes qui doivent revoir leurs plans : le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, devra également se passer de l’ailier de 25 ans pour la Coupe du Monde .

Sans plus tarder, un possible retour de Neymar est évoqué par Globo Esporte. Le joueur, âgé de 34 ans, n’a cependant plus joué pour la sélection brésilienne depuis octobre 2023 et, s’il tient absolument à disputer sa quatrième Coupe du monde, tout dépendra de son état physique.…

JE pour SOFOOT.com