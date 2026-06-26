 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

On connaît quelques affiches des seizièmes de finale du Mondial
information fournie par So Foot 26/06/2026 à 06:39

On connaît quelques affiches des seizièmes de finale du Mondial

On connaît quelques affiches des seizièmes de finale du Mondial

Allez hop, on sort le calendrier et on annule les barbecues avec la belle-famille. Eh oui, parce qu’à ce stade de la compétition, on connaît déjà quelques affiches des seizièmes de finale de la Coupe du monde . Pour vous sauver d’une soirée dominicale des plus barbantes, un alléchant Afrique du Sud-Canada vous attend à 21heures ce dimanche 28 juin . Le lundi 29 , un très sexy Brésil-Japon vous tend les bras dès 19heures. Immanquable non ? Parfait pour esquiver un afterwork de l’enfer en tout cas.

Pour la suite de ce qui est officiel, petit coup dur , Pays-Bas-Maroc se jouera à 3h du matin dans la nuit de lundi à mardi. Enfin, on connaît avec certitude une autre affiche de ces seizièmes : États-Unis-Bosnie, dans la nuit de mardi à mercredi, à 2h du tam’. On peut déjà penser que celui-ci risque de passer à la trappe chez beaucoup de monde ……

SW et JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Au bout de l’ennui, le Paraguay et l’Australie se quitte sur un triste nul
    Au bout de l’ennui, le Paraguay et l’Australie se quitte sur un triste nul
    information fournie par So Foot 26.06.2026 06:07 

    Dans une rencontre engagée mais pauvre en qualité technique, le Paraguay et l'Australie se sont tristement quittés sur un match nul et vierge (0-0). L'Australie est certaine de sa deuxième place, le Paraguay, troisième avec quatre points, va devoir attendre pour ... Lire la suite

  • La Turquie retrouve le chemin du but et fait redescendre sur terre les États-Unis
    La Turquie retrouve le chemin du but et fait redescendre sur terre les États-Unis
    information fournie par So Foot 26.06.2026 06:07 

    Déjà éliminée au coup d'envoi, la Turquie a enfin montré un visage convaincant face aux États-Unis (3-2). Avec une victoire acquise dans la douleur au bout du temps additionnel, les hommes de Vincenzo Montella quitte le Mondial la tête haute. Turquie 3-2 États-Unis ... Lire la suite

  • Le roi d'Espagne Felipe VI et la présidente du Mexique Claudia Sheinbaum, le 25 juin 2026 à Mexico ( AFP / Rodrigo Oropeza )
    La présidente du Mexique et le roi d'Espagne scellent la réconciliation
    information fournie par AFP 26.06.2026 05:54 

    Poignées de main et bavardages sur le football: la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, et le roi Felipe VI d'Espagne ont informellement scellé jeudi la réconciliation entre leurs pays dont les relations étaient devenues orageuses quand Mexico avait exigé ... Lire la suite

  • Mostafa Mohamed sèche la reprise avec Nantes
    Mostafa Mohamed sèche la reprise avec Nantes
    information fournie par So Foot 26.06.2026 03:46 

    On repart sur les chapeaux de roues ! Adepte des controverses extrasportives, Mostafa Mohamed refait des siennes . D’après les informations de Ouest-France , l’attaquant égyptien aurait tout simplement séché la reprise du FC Nantes mercredi . Mais où est Mostafa ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank