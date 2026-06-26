On connaît quelques affiches des seizièmes de finale du Mondial

Allez hop, on sort le calendrier et on annule les barbecues avec la belle-famille. Eh oui, parce qu’à ce stade de la compétition, on connaît déjà quelques affiches des seizièmes de finale de la Coupe du monde . Pour vous sauver d’une soirée dominicale des plus barbantes, un alléchant Afrique du Sud-Canada vous attend à 21heures ce dimanche 28 juin . Le lundi 29 , un très sexy Brésil-Japon vous tend les bras dès 19heures. Immanquable non ? Parfait pour esquiver un afterwork de l’enfer en tout cas.

Pour la suite de ce qui est officiel, petit coup dur , Pays-Bas-Maroc se jouera à 3h du matin dans la nuit de lundi à mardi. Enfin, on connaît avec certitude une autre affiche de ces seizièmes : États-Unis-Bosnie, dans la nuit de mardi à mercredi, à 2h du tam’. On peut déjà penser que celui-ci risque de passer à la trappe chez beaucoup de monde ……

SW et JF pour SOFOOT.com