La Turquie retrouve le chemin du but et fait redescendre sur terre les États-Unis
Déjà éliminée au coup d'envoi, la Turquie a enfin montré un visage convaincant face aux États-Unis (3-2). Avec une victoire acquise dans la douleur au bout du temps additionnel, les hommes de Vincenzo Montella quitte le Mondial la tête haute.
Turquie 3-2 États-Unis
Buts : Guler (10e), Kökçü (31 e ) et Ayhan (90 e +8) pour les Turcs // Trusty (3e) et Berhalter (49 e ) pour les USA
Plus d’informations à suivre… …
Par Julien Faure pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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