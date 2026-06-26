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La Turquie retrouve le chemin du but et fait redescendre sur terre les États-Unis
information fournie par So Foot 26/06/2026 à 06:07

La Turquie retrouve le chemin du but et fait redescendre sur terre les États-Unis

La Turquie retrouve le chemin du but et fait redescendre sur terre les États-Unis

Déjà éliminée au coup d'envoi, la Turquie a enfin montré un visage convaincant face aux États-Unis (3-2). Avec une victoire acquise dans la douleur au bout du temps additionnel, les hommes de Vincenzo Montella quitte le Mondial la tête haute.

Turquie 3-2 États-Unis

Buts : Guler (10e), Kökçü (31 e ) et Ayhan (90 e +8) pour les Turcs // Trusty (3e) et Berhalter (49 e ) pour les USA

Plus d’informations à suivre…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

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