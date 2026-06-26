Au bout de l’ennui, le Paraguay et l’Australie se quitte sur un triste nul

Au bout de l’ennui, le Paraguay et l’Australie se quitte sur un triste nul

Dans une rencontre engagée mais pauvre en qualité technique, le Paraguay et l'Australie se sont tristement quittés sur un match nul et vierge (0-0). L'Australie est certaine de sa deuxième place, le Paraguay, troisième avec quatre points, va devoir attendre pour connaître son sort.

Paraguay 0-0 Australie

Plus d’informations à suivre…

Paraguay (5-4-1) : Gill – Maidana (Mauricio, 46 e ), Alderete (Canale, 84 e ), Gomez, Velazquez, Caceres – Enciso, Galarza (Alonso, 90 e +2), Cubas, Gomez (Bobadilla, 90 e +2) – Avalos (Arce, 67 e ). Entraîneur : Gustavo Alfaro.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com