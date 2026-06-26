Au bout de l’ennui, le Paraguay et l’Australie se quitte sur un triste nul
Dans une rencontre engagée mais pauvre en qualité technique, le Paraguay et l'Australie se sont tristement quittés sur un match nul et vierge (0-0). L'Australie est certaine de sa deuxième place, le Paraguay, troisième avec quatre points, va devoir attendre pour connaître son sort.
Paraguay 0-0 Australie
Plus d’informations à suivre…
Paraguay (5-4-1) : Gill – Maidana (Mauricio, 46 e ), Alderete (Canale, 84 e ), Gomez, Velazquez, Caceres – Enciso, Galarza (Alonso, 90 e +2), Cubas, Gomez (Bobadilla, 90 e +2) – Avalos (Arce, 67 e ). Entraîneur : Gustavo Alfaro.…
Par Julien Faure pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer