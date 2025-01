On connaît les groupes de la CAN 2025

Plus que onze mois d’attente.

Le tirage au sort de la CAN 2025 a été effectué ce lundi au Maroc, à Rabat, l’une des six villes où se déroulera la compétition du 21 décembre 2025 au18 janvier 2026. On connaît désormais la répartition des six groupes, composés de quatre pays chacun. Le Maroc, pays hôte, affrontera le Mali, la Zambie et les Comores , dans un groupe A abordable. Le match d’ouverture de cette Coupe d’Afrique des Nations sera donc Maroc-Comores le 21 décembre.…

LL pour SOFOOT.com