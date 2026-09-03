On connaît les derniers qualifiés pour la Ligue des champions

Des grandes premières et des surprises. En parallèle de la qualification du Paris Saint-Germain pour la phase de ligue obtenue après prolongation face à l’Eintracht Francfort (1-1, 5-1), quatorze équipes jouaient également leur avenir européen ce mercredi soir.

Un double tenant du titre éliminé, toute première fois pour l’Inter

La sensation est venue du Stadio Breda où évolue l’équipe féminine de l’Inter Milan. Alors qu’elles accusaient un retard de deux buts après le match aller en Allemagne, les protégées de Gianpiero Piovani ont d’abord poussé Wolfsburg en prolongation après avoir inscrit deux buts dans le temps réglementaire grâce à Elisa Bartoli (1-0, 39 e ) et Elisa Polli (2-0, 84 e ) . Les Allemandes pensaient avoir fait le plus dur en inscrivant un but quelques minutes avant la fin de la prolongation par Weronika Arasniewicz (2-1, 111 e ). Mais c’était sans compter sur le scénario ubuesque qui animait cette rencontre depuis l’entame. C’est Marija Milinkovic qui est venu arracher une séance de tirs au but à la dernière seconde de la rencontre pour les Nerazzure , alors qu’elle est annoncée en partance vers l’Arabie saoudite depuis plusieurs jours (3-1, 120 e +1) .…

LB pour SOFOOT.com