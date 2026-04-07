Le message des ultras niçois pour la fin de saison

Un pour tous, tous pourris. Alors que l’OGC Nice a essuyé sa quinzième défaite de la saison face à Strasbourg ce week-end, le groupe des ultras de la Populaire Sud Nice a partagé un communiqué sur X dans lequel il appelle à une « union sacrée des supporters du Gym » dès dimanche prochain face au Havre à l’Allianz Riviera.

La raison ? Le soleil semble se perdre sur la Côte d’Azur, tant les résultats des Aiglons ternissent l’horizon : les hommes de Claude Puel sont quinzièmes à quatre petites unités de l’AJ Auxerre, barragiste. De quoi dénoncer « une perte progressive de l’identité qui a toujours fait la force de notre club » du côté des fidèles du Gym.…

SW pour SOFOOT.com