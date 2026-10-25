On connaît les compositions du Clásico
Avec une absence de marque. L’heure du premier clásico de la saison a sonné en Liga. Et pour ce rendez-vous, les Madrilènes seront privés de leur gardien titulaire : Thibaut Courtois. Le portier belge ne pourra pas tenir son rang à cause d’un état grippal, c’est donc Andriy Lunin qui sera aux cages . Pour le reste, José Mourinho a choisi de titulariser Bernardo Silva au milieu aux côtés de Tchouaméni , et de faire jouer Güler à droite . Vinicius Jr. purge le deuxième de ses quatre matchs de suspension après son tirage de cheveux.
Le onze madrilène : Lunin – Cucurella, Huijsen, Konaté, Valverde – Tchouameni, Bernardo Silva – Belingham, Diomande, Güler – Mbappé.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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