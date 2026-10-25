On connaît les compositions du Clásico

Avec une absence de marque. L’heure du premier clásico de la saison a sonné en Liga. Et pour ce rendez-vous, les Madrilènes seront privés de leur gardien titulaire : Thibaut Courtois. Le portier belge ne pourra pas tenir son rang à cause d’un état grippal, c’est donc Andriy Lunin qui sera aux cages . Pour le reste, José Mourinho a choisi de titulariser Bernardo Silva au milieu aux côtés de Tchouaméni , et de faire jouer Güler à droite . Vinicius Jr. purge le deuxième de ses quatre matchs de suspension après son tirage de cheveux.

Le onze madrilène : Lunin – Cucurella, Huijsen, Konaté, Valverde – Tchouameni, Bernardo Silva – Belingham, Diomande, Güler – Mbappé.…

TM pour SOFOOT.com