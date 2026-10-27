La Roma et Côme mettent la pression sur l'Inter
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AS Rome 4-2 Cagliari …
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Scène cocasse à Highbury. Non, non, nous ne sommes pas bloqués en 2004, puisqu’il s’agit simplement du nom du stade de Fleetwood Town, qui vient héroïquement de sortir Arsenal en huitièmes de finale de League Cup (c’est d’ailleurs la première fois qu’un champion ... Lire la suite
Fleetwood 1-1 (5-3 TAB) Arsenal Buts : Loupalo-Bi (21 e ) pour les Reds // Gyökeres (50 e ) pour les Gunners Plus d’infos à venir… … TJ pour SOFOOT.com
Dortmund 3-2 Werder Brême Buts : Guirassy (6 e ), Chukwuemeka (17 e ) et Sabitzer (90 e +3) pour le BvB // Füllkrug (65 e SP et 68 e ) Oh la merveille. Et si ce n’était pas la vie de Marcel Sabitzer, le rêve de tout footballeur ? Jouer dans un club compétitif, ... Lire la suite
Une hécatombe est en cours chez les Bleues. Sortie sur blessure le week-end dernier pendant le North London Derby entre Tottenham et Arsenal, Alice Sombath sait qu’elle devra rester éloignée des terrains pendant un bon moment. Verdict : une rupture du ligament ... Lire la suite
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