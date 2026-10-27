Énorme coup dur pour cette internationale française à huit mois de la Coupe du monde
Une hécatombe est en cours chez les Bleues. Sortie sur blessure le week-end dernier pendant le North London Derby entre Tottenham et Arsenal, Alice Sombath sait qu’elle devra rester éloignée des terrains pendant un bon moment. Verdict : une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit , quelques semaines seulement après sa coéquipière Anaïs Ebayilin, atteinte de la même blessure sur le genou gauche.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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