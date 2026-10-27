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« Il sait tout faire » : Hugo Lloris encense Harry Kane après le Ballon d'or
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 21:10

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« Il sait tout faire » : Hugo Lloris encense Harry Kane après le Ballon d'or

« Il sait tout faire » : Hugo Lloris encense Harry Kane après le Ballon d'or

Les séances de frappes d’après séance devaient être folles. Interrogé par L’Équipe au lendemain du sacre d’Harry Kane au Ballon d’or 2026, Hugo Lloris n’a pas tari d’éloges quant à son ami de longue date , qu’il a côtoyé une bonne partie de sa carrière à Tottenham avant son départ vers Los Angeles. Le gardien de 39 ans, toujours au LAFC, s’est longuement exprimé sur le style Harry Kane.

« Il y a peut-être moins de magie chez lui que chez certains autres, mais ce n’est pas seulement un symbole d’efficacité : il a une palette incroyablement complète, qu’il a développée année après année. Aujourd’hui, il sait tout faire, les passes courtes, les passes longues, il tacle, il revient défendre, et il est sûrement le meilleur joueur dans la surface. Pied droit, pied gauche, tête, il a tout. C’est génial de voir un ancien coéquipier être Ballon d’Or, chez lui, à Londres » , a réagi Lloris.…

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